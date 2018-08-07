تعرف على حالة الطقس غدًا

07 أغسطس 2018 - 10:35 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غد الأربعاء 8 أغسطس.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا طقسا معتدلا على السواحل الشمالية حارا على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء بالقاهرة العظمى 36 والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة ، ومطروح العظمى 32 والصغرى 24 درجة.