» طفلة الرقص بالسيف: "اتعملته من أفلام محمد رمضان"

07 أغسطس 2018 - 10:37 ص

اعتذرت الطفلة رحمة عبد الرازق صاحبة فيديو الرقص بالسيف، عن الفيديو الذي انتشر مؤخرا علي مواقع التواصل الإجتماعي ، قائلة: "إنها تعلمت هذا الرقص من أفلام "عبده موتة " و"الألماني" الذي قام ببطولتهما الفنان محمد رمضان.

وأضافت "رحمة" في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أنها لن تكرر هذا الأمر مرة أخرى كما أنها لم تكن تتوقع أن ينتشر هذا الفيديو بهذه الصورة الكبيرة.

وتابعت، قائلة: "أخواتي ضربوني وحبسوني، هي غلطة ومش هتتكرر تاني، أنا عيطت لما الفيديو اتنشر وزعلت علي نفسي، مثلي الأعلي محمد رمضان وصافينار".

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