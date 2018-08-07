بلاغ يتهم محمد الغيطى بالتحريض على الفجور

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تقدم سمير صبرى ببلاغ إلى النائب العام ضد الإعلامى محمد الغيطى يتهمه فيه بالتحريض على الفجور لاستضافته أحد المثليين، على الهواء.

وذكر البلاغ أن "الغيطي" خالف أبسط القواعد والثوابت الدينية وضرب بعرض الحائط بكل القوانين، حيث استضاف على شاشة قناة LTC أحد الشباب المثليين، وبدأ في طرح العديد من الأسئلة عليه، إجابتها لا يجوز إذاعتها على الفضائيات أو على أي وسيلة إعلامية أخرى.

 وأضاف البلاغ: "أنه من الثابت أن هذا المسلك من المُبلغ ضده يعتبر تحريضاً على الفجور والتلويح بالإغراءات المالية نتيجة ممارسة المثلية الجنسية، حيث يستعرض على الهواء مباشرة المكاسب والمميزات التي حققها المثلي، الذي استضافه على الهواء، من جراء هذا المسلك المخالف للشرع والقانون.

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