» أسرة "السندريلا" تقاضي فريق عمل عادل إمام

07 أغسطس 2018 - 10:45 ص

تقدمت السيدة جانجاه عبد المنعم، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، بدعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، ضد كتاب مسلسل "عوالم خفية" للنجم عادل إمام.

واتهمت من خلال شكواها كتاب العمل باقتباس خطوطه الرئيسية من كتابها الصادر مؤخرًا "أسرار الجريمة الخفية"، والذي تضمّن كواليس مقتل السندريلا في الحادث الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.

الدعوى المقرر بدء جلستها الأولى في السادس من سبتمبر المقبل، اختصمت المنتج والمخرج رامي إمام وكتّاب المسلسل أمين جمال، ومحمد محرز، ومحمود حمدان، وأكدت أنهم اعتدوا على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بكتابها "أسرار الجريمة الخفية"، باقتباس الكثير من أحداثه في المعالجة الدرامية لمسلسل "عوالم خفية" الذي عُرض بماراثون دراما رمضان 2018.

وأشارت الدعوى إلى أنّ حلقات المسلسل تتشابه بشكل كبير مع ما يحتويه ويتضمنه الكتاب، مطالبة بالتعويض عما لحقها من أضرار مادية وأدبية، نتيجة استحواذهم على ما تضمّنه الكتاب من دون إذن مكتوب ومسبّق منها.

وقالت جانجاه عبدالمنعم في دعواها القضائية: بتنزيل وقائع حلقات مسلسل "عوالم خفية" على الكتاب الذى قامت بكتابته جانجاه شقيقة سعاد حسني، أنه مأخوذ من الكتاب الذي يؤكد أنّ سعاد حسني قد تم قتلها، وأكدت تفاصيل الحلقات، أنّ هناك تشابهًا يصل إلى التطابق مع شخصيات العمل، وما قالته جانجاه في كتابها في مقتل سعاد حسني، بالإضافة إلى أنّ هناك إقرارًا ضمنيًّا، من الفنانة رانيا فريد شوقي، التي تجسد شخصية مريم رياض في المسلسل، من خلال مداخلتها هاتفيًّا بأحد البرامج الفضائية الشهيرة، أنّ حادث السقوط قد يكون مستوحًى من حادث مقتل سعاد حسني.

وأضافت: "قصة المسلسل، توضح فنانة تقوم بكتابة مذكراتها، والتي تحتوي على الكثير من الأسرار، ولكن يتتبعها شخص ما، ويقوم بدفعها من الشرفة وقتلها، وهو الدور الذي جسدته الفنانة رانيا فريد شوقي.

يُذكر أنّ السيدة جانجاه نفت سابقًا اتجاهها لمقاضاة صنّاع العمل، بعد حصولها على تأكيدات منهم بأنّ المسلسل لا يتطرق لقصة حياة الراحلة سعاد حسني، عادت وأكدت أنها لم تشاهد الحلقة الأولى، وتلقت اتصالات عدة تلمّح لوجود تشابه بين أحداثه، وبخاصة طريقة مقتل الفنانة مريم رياض _تقوم بدورها رانيا فريد شوقي_ وطريقة وفاة الفنانة سعاد حسني، كما أنّ اسم المسلسل "عوالم خفية" مقتبس بطريقة ملتوية عن عنوان كتابها "أسرار الجريمة الخفية"، الذي يتطرق لملابسات اغتيال شقيقتها.