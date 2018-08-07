» تعرف على فوائد "الكمثرى" لعلاج السرطان وهشاشة العظام

07 أغسطس 2018 - 10:48 ص

تعتبر الكمثري من الفاكهة المحببة لدى الكثيرين إلا أن الأبحاث أثبتت في الفترة الأخيرة أن لها أيضا قدرة علي علاج بعض الأمراض.

فوائد الكمثرى

محاربة الجزيئات الحرة:

لهذه الفاكهة أهمية كبيرة في القضاء على الجزيئات التي تسعى لتدمير الخلايا الموجودة في الجسم، وذلك من خلال احتوائها على العديد من العناصر والفيتامينات المهمة كفيتامين سي وعنصر النحاس.

تقي من أمراض القلب:

تعمل هذه الفاكهة على خفض معدل الكولسترول في الدم، وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف، بالإضافة إلى قدرتها العالية لحماية القلب من الأمراض التي قد تصيبه، وأثبتت الدراسات أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، تحمي القلب من خطر التعرض للإصابة بالسكتة القلبية، لذلك ينصح بتناول هذه الأطعمة بشكل يومي.

الحماية من السرطان:

لها فائدة كبيرة في أنها تحمي الجسم وتقيه من خطر الإصابة بأمراض السرطان، وذلك لأن الألياف المكونة لهذه الفاكهة لها ارتباط وثيق بالخلايا السرطانية، فهي بذلك تعمل على إبعاد هذه الخلايا عن جسم الإنسان، وتمنع الإصابة بسرطان القولون.

لا تسبب رد فعل تحسسي:

تتميز هذه الفاكهة عن غيرها من الفواكه، في أنها لا تسبب أي نوع من الحساسية عند تناولها، لذلك ينصح بإعطائها للأطفال بكثرة دون الشعور بالخوف أو القلق من حدوث أي مشكلة لهم.

التحكم بمعدل السكر في الدم:

هذه الفاكهة من الأنواع التي تتميز بمذاقها الحلو، وذلك لأن نسبة الجليسرين فيها منخفضة، ونسبة الألياف فيها مرتفعة، إلا أنه لها قدرة عالية على التحكم بنسبة السكر في الدم، وتحمي الجسم من الإصابة بمرض السكري.

تقوية جهاز المناعة:

لها فائدة كبيرة في أنها تعمل على تقوية مناعة الجسم، وتجعله أكثر قدرة على مواجهة أي مرض قد يتعرض له، وذلك لأنها تحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي وعنصر النحاس.

تمنع هشاشة العظام:

لهذه الفاكهة أهمية كبيرة في أنها تساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم الذي يتم استهلاكه بشكل يومي، وبالتالي تقوية العظام وحمايتها من التعرض لخطر الإصابة بهشاشة العظام.

زيادة معدل الطاقة:

تمنح الجسم الطاقة اللازمة له، والتي تمكنه من القيام بنشاطاته بكل حيوية، وذلك لأنها تحتوي على الجلوكوز المسئول عن إنتاج الطاقة.

الهضم:

للألياف التي تحتويها فاكهة الكمثرى، فائدة كبيرة في تسهيل عملية الهضم، وذلك لأنها تعمل على حماية الجسم من زوائد القولون، والتي تمر به بكل سهولة ودون أي عائق.