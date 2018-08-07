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بالفيديو.. وزير الري: قلق على المياه

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الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري

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أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، أنه قلق على ملف المياه في مصر خاصة أن 97% من مساحة مصر صحراء، لكن هذا القلق صحي لأن ملف سد النهضة يسير في طريق المفاوضات الصحيح.

وقال "وزير الري"، خلال حواره على فضائية "المحور"، مساء أمس، إن تعداد سكان مصر زاد خلال الأربع سنوات الأخيرة 10 ملايين نسمة، وهذه النسبة تستهلك مليار متر مكعب من المياه مع الحصة الثابتة لمصر من المياه التي تقدر بـ55 مليار قدم كعب، مضيفا أن تنقية هذه المياه لكي تصلح للشرب يُكلف الدولة 8 مليارات جنيه، خلاف تكلفة الصرف الصحي.

وأوضح وزير الري أن هناك أكثر من 12 سدًا تم بنائهم على نهر النيل خلال الـ20 سنة الأخيرة، وهذا الأمر لم يحدث أي أزمة مع

مصر، لأنها هذه السدود تم بناؤا بالتوافق مصر، أما سد النهضة لم يحدث أي توافق منذ البداية على بنائه، مؤكدا أن مصر أكثر دولة في أفريقيا تجيد استخدام المياه، لأنها تعيد استخدام المياه أكثر من مرة، وهذا الأمر لا تعرفه الكثير من دول حوض نهر النيل.

وأشار إلى إن مصر ساعدت إثيوبيا كثيرًا خلال احتلالها من أيطاليا، موضحًا أن مصر قامت بإعطاء القنصلية الأثيوبية في القاهرة مقر عند قناة السويس لمراقبة السفن الإيطالية المتجهة إلى أثيوبيا، وقامت بجمع تبرعات لمساعدتها في مواجهة الاحتلال الإيطالي، وأكد أن البنك الأهلي المصري قام بتأسيس البنك المركزي الأثيوبي كهدية لإثيوبيا.

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