» شاهد.. لحظة انفجار الطائرة التي حاولت اغتيال رئيس فنزويلا

07 أغسطس 2018 - 10:54 ص

تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، فيديو يوثق لحظة انفجار طائرة بدون طيار، استهدفت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ونشر الصحفي الفنزويلي،”ميغيل أوتيرو” على”تويتر”، مقطع فيديو يظهر لحظة محاولة الاغتيال حيث شوهد جنود يجرون بعد أن قطعوا استعراضاً عسكرياً أمام الرئيس، قبل انقطاع البث التلفزيوني.

وقال وزير الاتصالات والإعلام الفنزويلي، “خورخي رودريغيز″، انه تمت اصابة 7 أشخاص من مرافقي الرئيس مادورو.



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