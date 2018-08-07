"الجبلاية" تكرم "الحضري" في لقاء دولي

07 أغسطس 2018 - 10:55 ص

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم "الجبلاية" تكريم عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطني، بعد إعلانه الاعتزال الدولى لإنهاء مسيرته الكروية بعد 22 عامًا في الملاعب الدولية والتي شهدت العديد من الانجازات كان آخرها مشاركته في نهائيات مونديال كأس العالم الذي استضافته روسيا ليصبح أكبر حارس مرمى يشارك في المونديال بسن 46 عاما و6 أشهر.

ويدرس مجلس إدارة الجبلاية توجيه الدعوة لعصام الحضري فى مباراة النيجر المقبلة المقرر لها 8 سبتمبر فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 وتكريمه وسط الحضور الجماهيرى المتوقع.