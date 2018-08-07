الكشف على 4958 حالة مرضية حتى اليوم بين الحجاج المصريين

07 أغسطس 2018 - 01:34 م

أعلنت وزارة الصحة عن استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى صباح اليوم، 4958 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 4361 حالة مرضية بمكة المكرمة، و597 حالة في المدينة المنورة، بينما دخلت 7 حالات إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 4 حالات بعد تمام شفائها، وما زال 3 حالات تتلقى العلاج اللازم.

أوضح الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ9حالات، 4 منهم بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة و5 بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، لافتاً إلى أن الفريق الطبي توجه مباشرةً إلى جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها فور وصولهم للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جميع العيادات الطبية بمكة المكرمة والمدينة المنورة جاهزة لاستقبال الحجاج، لافتاً إلى أنها تعمل بطريقة مميكنة وبكامل طاقتها على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا أن الكشف الطبي وصرف الأدوية مجاناً.

وأكد مجاهد عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم.