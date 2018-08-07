  • الثلاثاء 07 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:18 م
بحث متقدم
قرار سوري يهدد السيراميك المصري

قرار سوري يهدد السيراميك المصري

سؤال صادم لمستشار مرسي بسبب " محسوب"

سؤال صادم لمستشار مرسى بسبب "محسوب"

كاف

"كاف" يوقف حكم مدى الحياة وآخرين 10 سنوات

السيسي

شاهد.. الرئيس "السيسي" يستقبل ولي عهد أبو ظبي

العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي

بالفيديو.. سر اتجاه الإرهابيين لزراعة البانجو

الاهلي

تشكيل الأهلي أمام المصري الليلة

شؤاطي الاسكندرية

"عروس البحر" تثير غضب المصريين

اعتقالات سرية لحرس بشار

اعتقالات سرية لحرس بشار

سعد

رسائل نارية من محمود سعد أبرزها: "أيه عايزين تانى"

الراهب فلتاؤس المقاري

سبب تجريد الراهب المنتحر من رتبته

في القليوبية..

وضع حجر الأساس لمشروعات بتكلفة إجمالية 225 مليونا

قبلي وبحري

وضع حجر الاساس
وضع حجر الاساس

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

د.أبو المجد" يضع حجر أساس مركز جامعة المنيا لعلاج الأورام

#

5 ملايين و600 ألف جنيه لرصف شوارع المحلة الكبرى

#

بالصور.. الزمالك يضع حجز أساس الفرع الثاني بـ«أكتوبر»

#

محافظ البحر الأحمر: 1.5 مليون جنيه تكلفة مكتب العمل بمرسى علم

كرة القدم

الكاف

الاتحاد الافريقى

مجلس التاديب

قام اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم بتفقد ووضع حجر الأساس عدد من المشروعات القومية في عدد من المجالات تبلغ قيمتها 225 مليون جنيه حيث بدأ الجولة بوضع حجر أساس مدرسة بلتان الرسمية لغات بمركز طوخ بتكلفة 7.5 مليون جنيه على مساحة 5000 ألف متر مكعب وسيتم الإنتهاء منها وتسليمها في 7/5/2019 وسيتم خفض الكثافة الطلابية بالفصول بعد إنشاء المدرسة إلى 35 طالب.

 كما قام المحافظ بوضع حجر أساس مدرسة حمدى ابو العينين الرسمية بالسيفا بمركز طوخ بتكلفة 7.5 مليون جنيه على مساحة 1300 متر وتبرع بالأرض المستشار حمدي أبو العينين وسيتم الإنتهاء منها وتسليمها في 15/6/2019.

 كما قام عشماوي، بوضع حجر أساس مدرسة عزبة الكلايلة ابتدائى بطوخ بتكلفة 5.5 مليون جنيه وتبرع بالأرض المواطن السيد أبو العينين وسيتم الإنتهاء منها وتسليمها في 15/5/2019 .

كما قام المحافظ أيضًا بوضع حجر اساس مدرسة كفر الجمال الرسمية لغات بطوخ بتكلفة 4.5 مليون جنيه وتبرعت جمعية تنمية المجتمع المحلي بالأرض المنشأ عليها المدرسة وسيتم الإنتهاء منها وتسليمها في 15/5/2019.

وحرص محافظ القليوبية على مشاركة المتبرعين له في وضع حجر الأساس تقديرا لدورهم الفعال في تنمية المجتمع والمشاركة المجتمعية للنهوض بمستوي التعليم بالقرى والمناطق التي تحتاج لإقامة توسعات بالمدارس.

كما تفقد محافظ القليوبية  توسعات محطة مياه العبادلة والتي تعمل بطاقة 69 ألف م3/ يوم لتصبح الطاقة الإجمالية بعد التوسعات 138 ألف لتر م3/يوم بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه كما قام بوضع حجر الأساس لمحطة مياه شبلنجة بمركز بنها بطاقة 17.840 ألف متر مكعب / اليوم بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه على مساحة 1.4 فدان وتم إعتماد التمويل والرسومات الهندسية وستغطي قرية شبلنجه بالكامل.

في مجال التعليم والأبنية التعليمية 

وضع حجر أساس مدرسة بلتان الرسمية لغات بتكلفة 7.5 مليون جنيه

وضع حجر أساس مدرسة حمدى ابو العينين الرسمية بالسيفا بتكلفة 7.5 مليون جنيه.

وضع حجر أساس مدرسة عزبة الكلايلة ابتدائى بطوخ بتكلفة 5.5 مليون جنيه.

وضع حجر اساس مدرسة كفر الجمال الرسمية لغات بتكلفة 4.5 مليون جنيه.

في مجال المياه

وضع حجر أساس محطة مياه شرب شبلنجة بتكلفة 100 مليون جنيه مدينة طوخ.

تفقد توسعات محطة مياه طوخ (العبادلة) طاقة 69 الف م3/س بتكلفة 100000 الف جنيه






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

مبادرة السفير معصوم .. ومعارضة إبراء الذمة!

جمال سلطان

يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يرتفع ليسجل هذا الرقم
» "الجبلاية" يصدم "ميدو" بهذا القرار
» خبر صادم للجمهور.. إليسا مصابة بمرض خطير
» الحكومة تخفض أسعار الكهرباء لمواجهة الصيف
» مكافأة 700 جنيه للعاملين مع قدوم عيد الأضحى
» السائل المنوي لزميلي أثبت أنني لا أنجب
» مطرب شهير: "رمضان" هيدبح اللي مش مؤمن بيه
» 3 تفسيرات لرؤية المرأة التي تحفر قبرًا
» شاهد.. سما المصري توثق "إنستجرام" بصورة ساخنة
» طالبة تحتفل بتخرجها مع تمساح 4 أمتار
» بالمستندات.. أرملة سعيد طرابيك تكشف سبب وفاته

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل