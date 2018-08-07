"كاف" يوقف حكم مدى الحياة وآخرين 10 سنوات

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أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرار بإيقاف بعض الحكام وأحالت البعض الآخر إلى مجلس التأديب بسبب اتهامهم بالفساد الرياضي.

وجاءت قائمة الحكام كالآتي:

1- دافيد لاريا، مساعد الحكم (غانا).. إيقاف مدى الحياة

2- لاثبريدج ريجينالد، حكم (غانا).. إيقاف 10 سنوات.

3- نانتيرري إريك، مساعد الحكم (غانا).. إيقاف 10 سنوات.

4- فلايشر سيسل، الحكم (غانا).. إيقاف 10 سنوات.

5- ويدراوغو داوود، الحكم (غانا).. إيقاف 10 سنوات

6- ساليفو مالك ، مساعد الحكم (غانا).. إيقاف 10 سنوات.

7-  السيدة اكونجايم تيريزا حكم مساعد (غانا).. إيقاف 10 سنوات.

8- السيد ويلينغتون جوزيف مدير فني.. إيقاف 10 سنوات.

كما قرر كاف تعليق الحكام التاليين مؤقتا بانتظار ظهورهم أمامهم في الاجتماع القادم لمجلس التأديب وهم:

- الحكم بيلو أبودو (بنين)

- الحكم بابا لينو (غينيا)

- الحكم المساعد أديريتو ماريدا سيلفا (غينيا بيساو)

- الحكم داوودا جاي (السنغال)

- الحكم نكونكو ميسي (الكونغو)

- الحكم المساعد يامبا أرموند جيلداس (الكونغو)

- الحكم المساعد بليز موتامبا (الكونغو)

- الحكم حمادة نامبياندرازا (مدغشقر)

- الحكم كوكولو فيسيال تشاريل جوست (الكونغو)

- الحكم أدي بروسبر (غانا)

- الحكم إيساكا أينيسو أفول (غانا)

- الحكم أنافو ناثان (غانا)

- الحكم المساعد باديو إبراهيم (غانا)

- الحكم ييكي جيري (ليبيريا)


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