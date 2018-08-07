"كاف" يوقف حكم مدى الحياة وآخرين 10 سنوات

محمد الخرو
أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرار بإيقاف بعض الحكام وأحالت البعض الآخر إلى مجلس التأديب بسبب اتهامهم بالفساد الرياضي.
وجاءت قائمة الحكام كالآتي:
1- دافيد لاريا، مساعد الحكم (غانا).. إيقاف مدى الحياة
2- لاثبريدج ريجينالد، حكم (غانا).. إيقاف 10 سنوات.
3- نانتيرري إريك، مساعد الحكم (غانا).. إيقاف 10 سنوات.
4- فلايشر سيسل، الحكم (غانا).. إيقاف 10 سنوات.
5- ويدراوغو داوود، الحكم (غانا).. إيقاف 10 سنوات
6- ساليفو مالك ، مساعد الحكم (غانا).. إيقاف 10 سنوات.
7- السيدة اكونجايم تيريزا حكم مساعد (غانا).. إيقاف 10 سنوات.
8- السيد ويلينغتون جوزيف مدير فني.. إيقاف 10 سنوات.
كما قرر كاف تعليق الحكام التاليين مؤقتا بانتظار ظهورهم أمامهم في الاجتماع القادم لمجلس التأديب وهم:
- الحكم بيلو أبودو (بنين)
- الحكم بابا لينو (غينيا)
- الحكم المساعد أديريتو ماريدا سيلفا (غينيا بيساو)
- الحكم داوودا جاي (السنغال)
- الحكم نكونكو ميسي (الكونغو)
- الحكم المساعد يامبا أرموند جيلداس (الكونغو)
- الحكم المساعد بليز موتامبا (الكونغو)
- الحكم حمادة نامبياندرازا (مدغشقر)
- الحكم كوكولو فيسيال تشاريل جوست (الكونغو)
- الحكم أدي بروسبر (غانا)
- الحكم إيساكا أينيسو أفول (غانا)
- الحكم أنافو ناثان (غانا)
- الحكم المساعد باديو إبراهيم (غانا)
- الحكم ييكي جيري (ليبيريا)
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