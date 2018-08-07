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352 حاجًا فلسطينيًا يصلون إلى مطار القاهرة اليوم

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وكالات : حنان حمدتو

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فلسطين

غزة

حجاج

معبر رفح

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، 352 حاجا  فلسطينيا على متن 6 أتوبيسات سياحية، حيث قامت سلطات المطار بتخصيص صالة السفر الموسمية لمغادرة الحجاج، كما قامت بتخصيص فرق من العلاقات العامة لإنهاء سفرهم وتقديم كافة الخدمات لهم.

وكان الفوج قادم من قطاع غزة من معبر رفح البرى، استعدادا لمغادرتهم للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج خلال الساعات القادمة.

وخصصت السلطات الأمنية فريق من ضباط الجوازات لسرعة إنهاء إجراءات السفر بتنسيق من مندوب السفارة الفلسطينية بالقاهرة، ومن المقرر أن يغادر الحجاج الفلسطينيين على متن طائرة خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران.

وقدم الحجاج الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بفتح معبر رفح البري لسفر الحجاج وتسهيل سفرهم، كما قدموا الشكر للقوات المسلحة التى قامت بتأمين وصولهم بداية من خروجهم من معبر رفح البري وحتى وصولهم المطار.

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