سؤال صادم لمستشار مرسي بسبب " محسوب"

07 أغسطس 2018 - 02:26 م

طالب مؤيدو الرئيس الأسبق محمد مرسي أحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي لمرسي بأن يكتب شهادته عن الفترة التي عاصر فيها مرسي ، خاصة المتعلقة بفترة حكومة هشام قنديل والمطالبة بإقالة حكومته.

كما طالبوا مستشار مرسي إما أن يتحدث باسمه كشخص أو بصفته كمستشار للرئيس السابق ، ويذكر كل الحقائق التي شاهدها،ومنها دور محسوب وطلبه باقالة حكومة هشام قنديل وغيرها من الأمور أو يلتزم الصمت.

وأضافوا إما أن تقول كل شئ أو لا تقل شئ بصفتك وتظل في منطقة الإنسان العادي مثلنا ، فليس الواقع الآن يحتاج لشهادة المستشار مشالي،أين شهادتك أنت، وياريت تكون عن كل شئ في محسوب وغيره، ولا داعي للكتابة بروحين.

كان مستشار مرسي قد كتب علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك شهادة بحق د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، علي لسان عبد المجيد مشالي أحد أعضاء الفريق الرئاسي للرئيس الأسبق محمد مرسي.

وقال مشالي في شهادته أنه لا توجد أي شائبة تتعلقبمحسوب، وبالعكس، وأن عدد من أفراد الفريق الرئاسي وقتها حاولوا إقناعه بالرجوع عن الاستقالة، ولكنه أصر على قراره.

وأوضح أن مرسي كان حريصا عليه، ومتمسكا به، وواثقا فيه، حتى آخر لحظة.

جاء هذا بعد أن هاجمت الإعلامية آيات عرابي المحسوبة من أنصار مرسي د. محمد محسوب ، وأنه كان متهما بالفساد ، وأن مرسي طلب طلب منه الاستقالة، ولكنه لم يستقل، بحسب وصفها.

وتحدّت عرابي أن يخرج محسوب علي قنوات وصفتها بالضلال، ويكذب اتهاماتها.

من جانبه هاجم أسامة رشدي المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية عرابي ووصفها بأنها " تهرف بما لا تعلم" ، متسائلا: لحساب من تعمل هذه السيدة، فهي تتحدث في وقائع لا علاقة لها بها، فقد كنا نحن الشهود عليها؟