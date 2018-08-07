» "الجبلاية" يصدم "ميدو" بهذا القرار

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ميدو

الجهاز الفنى

استبعد الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لنادي الزمالك، من قائمة المرشحين لتولي مهمة المدرب العام لمنتخب الفراعنة في الجهاز الفني الجديد خلال الفترة المقبلة.

ويأتي استبعاد "ميدو"، من المرشحين بسبب انشغاله بالعمل الإعلامي والتحليل عبر القنوات وهو ما يعيقه عن إتمام عمله الوطني على أكمل وجه، رغم إعلان الأخير استعداده للعمل بمنصب المدرب العام دون مقابل مع الاحتفاظ بعمله الإعلامي.

وانحصرت المنافسة بين ضياء السيد وأحمد الكأس، على طاولة الجبلاية لشغل المنصب ضمن جهاز المكسيكي خافير أجيري، والذي تولى قيادة المنتخب الوطني بداية من الشهر الجاري مقابل 120 ألف دولار شهريًا لمدة أربعة أعوام.

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة النيجر، يوم 8 سبتمبر المقبل على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.


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