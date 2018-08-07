  • الثلاثاء 07 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:43 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

السيسي يمنح معاشًا استثنائيًا لضباط صف ومجندين سابقين

رئيس حي الهرم

القبض على رئيس حي الهرم متلبسًا برشوة

اسماعيل هنية

هنية: سنعود إلى القاهرة برؤية جديدة للمصالحة

السيسي ومحمد بن زايد

تفاصيل لقاء «السيسي» بـ«محمد بن زايد»

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

مليون جنيه غرامة على مخالفي "البيانات الشخصية"

الحضري

ماذا قالت الصحف الإسرائيلية عن اعتزال «الحضري»؟

معصوم مرزوق

اتهام معصوم مرزوق بمحاولة قلب نظام الحكم

صورة المسيح بالمتحف القبطي

حقيقة سرقة أيقونة المسيح من المتحف القبطي

ابراهيم سعيد

إبراهيم سعيد لـ«محمد صلاح»: «اتق الله»

للمرة الثانية.. قائمة العفو الرئاسى بدون "إخوان"

الإفراج عن 1118 سجينًا بعفو رئاسي

«الشبكة السورية»:

مقتل 528 مدنيا باعتداءات على المدارس في سوريا

عرب وعالم

الهجوم على المدارس في سوريا
الهجوم على المدارس في سوريا

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

مقتل أكثر من 40 مدنيًا في هجمات جوية جنوبي سوريا

#

«يونيسيف»: مقتل 13 طفلًا في إدلب السورية

#

مقتل 408 مدنيين بسوريا في شهر أبريل

#

مقتل 61 مدنيًا في قصف جوي للنظام السوري على الغوطة

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 528 مدنياً جراء الاعتداء على المدارس والمؤسسات التعليمية في سوريا منذ اندلاع الثورة السورية منتصف مارس 2011، وحتى أغسطس الجاري.

وأوضحت الشبكة، في تقرير لها، أن من بين هؤلاء الضحايا 171 طفلا و128 سيدة.

وأشارت إلى أن 4360 حادثة اعتداء استهدفت 1356 مدرسة خلال الفترة المذكورة؛ ما تسبب بخروج نصفها تقريبا عن الخدمة.

وحسب الشبكة، فإن قوات النظام السوري تتحمل المسؤولية عن الاعتداءات بحق 996 مدرسة والقوات الروسية عن 16 مدرسة، وقوات التحالف الدولي عن 87 مدرسة، فيما تتحمل الأطراف الأخرى في سوريا المسؤولية عن الاعتداءات على العدد المتبقي من المدارس.

وأوضحت الشبكة أن الأطفال تعرضوا منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا لانتهاكات عديدة على يد جميع الأطراف الفاعلة، وبشكل أساسي من قبل النظام السوري، تمثلت في أعمال القتل والاعتقال والتجنيد القسري والعنف الجنسي والحرمان من أحد الوالدين أو كليهما والنزوح والحرمان من العملية التعليمية.

وتُشير تقدير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من مليوني طفل حرموا من التعليم جراء الأحداث التي شهدها سوريا منذ مارس 2011.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة السفير معصوم .. ومعارضة إبراء الذمة!

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» إلغاء رسوم تصدير السكر البالغة 3 آلاف جنيه للطن
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام تورينو
» بالفيديو.. إنقاذ رجل من تحت أنقاض مسجد بعد يومين من زلزال إندونيسيا
» محاكمة 292 متهمًا في محاولة اغتيال «السيسي»
» «مودريتش» يفجر الخلاف بين الريال وإنتر ميلان
» «إليسا» تعلن إصابتها بمرض خطير
» حازم إمام يهنئ «متعب»
» مليون جنيه غرامة على مخالفي "البيانات الشخصية"
» البورصة تربح 6.8 مليار جنيه
» مقتل 528 مدنيا باعتداءات على المدارس في سوريا
» رسالة مؤثرة من الكاف لـ«الحضري»

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:51 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل