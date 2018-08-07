» البورصة تربح 6.8 مليار جنيه

07 أغسطس 2018 - 04:55 م

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 881.103 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 167 مليون ورقة مالية بقيمة 632 مليون جنيه عبر تنفيذ 20.5 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78.26% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 11.52%، والعرب على 10.23% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 68.54% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.45%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 19.4 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، 761 ألف جنيه، 26.6 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 47.3 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 15761 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2611 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 15690 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.69% عند مستوى 751 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1947 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 32 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.