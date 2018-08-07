«السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام الداخلية

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السويسري جروس تشكيل فريقه لمباراة الداخلية الودية، بعد قليل، على الملعب الفرعى باستاد القاهرة، فى إطار استعدادات الأبيض لمواجهة القادسية الكويتى فى البطولة العربية يوم السبت المقبل باستاد برج العرب.
جاء تشكيل الزمالك فى ودية الداخلية على النحو التالى:- عماد السيد فى حراسة المرمى وبهاء مجدى ومحمد عبد الغنى ومحمود دونجا وحمدى النقاز ومحمد حسن وطارق حامد ومحمد إبراهيم وعبد الله جمعة ومحمد عنتر وعمر السعيد.
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