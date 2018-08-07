رصاصة خاطئة تودي بحياة المطرب السعودى «ماجد الماجد»

07 أغسطس 2018 - 05:19 م

توفى المطرب السعودى ماجد الماجد عن عمر يناهز الـ51 عاماً فى أحد مستشفيات العاصمة الرياض إثر إصابته بطلق نارى بالخطأ دخل على إثره العناية المركزة حتى أعلنت وفاته.

وقال صديق للفنان لـ"العربية"، إن الحادثة كانت فاجعة بالنسبة لهم ولجمهور الماجد الذى يعرف بأخلاقه وحبه لفنه، مبيناً أن الفنان كان يرقد فى المستشفى فى حالة صحية صعبة حتى وفاته.

ونعى جمهور الأغنية الشعبية الفنان الماجد الذى قدم تعاونات مع عدد من الفنانين، بينهم الفنان خالد عبدالرحمن الذى سبق أن لحن وكتب له، وقدما الأغنية الشهيرة "رعش قلبى"، وسبق أن قال عنه فى حديث تلفزيونى: "هذا الرجل من أنقى البشر".

يذكر أن رصيد الماجد الفنى حوالى 15 ألبوما بعد مسيرة فنية طويلة بدأت منذ الثمانينات.