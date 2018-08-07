القبض على رئيس حي الهرم متلبسًا برشوة

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المحافظة

الجيزة

الرقابة الإدارية

كمال الدالى

حي الهرم

كشفت مصادر، عن إلقاء القبض على اللواء إبراهيم عبد العاطى، رئيس حى الهرم، منذ قليل، متلبسًا بتلقيه رشوة، وذلك عقب رصد تحركاته بالصوت والصورة، حيث ضُبط داخل مكتبه بحى الهرم عصر اليوم، الثلاثاء.

وأكدت المصادر، أن الجهات التي ألقت القبض عليه تحفظت على العديد من الأوراق الموجودة في مكتبه، والهواتف المحمولة الخاصة به.

وأكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، أن الرقابة الإدارية ألقت القبض، منذ قليل، على رئيس حى الهرم، اللواء إبراهيم عبدالعاطي، من داخل مكتبه في حي الهرم.

وكانت ترددت أنباء عن إلقاء الرقابة الإدارية، القبض على رئيس حي الهرم، منذ قليل .



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