» «مودريتش» يفجر الخلاف بين الريال وإنتر ميلان

07 أغسطس 2018 - 06:00 م

استقرت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، على رفع دعوى قضائية ضد إنتر ميلان الإيطالي، حال الاستمرار في التفاوض مع لوكا مودريتش نجم خط وسط الملكي خلال الفترة المقبلة.

وفقاً لما ذكرته صحيفة "آى بى سى" الإسبانية، فإن النادى سيقدم شكوى إلى الهيئات القضائية المختصة فى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم ضد إنتر ميلان بسبب التفاوض مع لوكا مودرتيش دون اللجوء إليه.

وأعرب مسئولو ريال مدريد عن غضبهم الشديد من الشائعات التى تربط لوكا مودريتش بالانتقال إلى إنتر ميلان خلال هذا الصيف مقابل 10 ملايين يورو سنوياً، كما أشارت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" صباح اليوم الثلاثاء.

وأشارت التقارير التى نشرتها الصحيفة الإيطالية، إلى أن إنتر ميلان لا يمكنه تقديم عرض إلى ريال مدريد خوفاً من الوقوع فى مخالفات اللعب المالى النظيف، ولهذا سيحاول التعاقد معه على سبيل الإعارة وشرائه بشكل نهائى فى عام 2019.