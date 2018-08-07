» بالفيديو.. إنقاذ رجل من تحت أنقاض مسجد بعد يومين من زلزال إندونيسيا

07 أغسطس 2018 - 06:02 م

انتشل رجال الإنقاذ في إندونيسيا، رجلًا على قيد الحياة من بين أنقاض مسجد ظل حبيسًا تحتها لمدة يومين، إثر زلزال ضرب جزيرة "لومبوك" وأسفر عن انهيار المسجد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الثلاثاء، عن محمد جواندا (الناجي من انهيار المسجد) قوله إنه "كان هناك نحو 100 شخص يصلون بداخله وقت وقوع الزلزال".

وأمس الإثنين، نشرت السلطات مقطع مصور لعملية إنقاذ الرجل، وظهر رجال الإنقاذ وهم يرددون "الحمد لله" أثناء انتشالهم الرجل حيا من بين أنقاض المسجد، حسب ما ذكرت الوكالة.

وانهار المسجد جراء زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب جزيرة لومبوك يوم الأحد الماضي، وأسفر عن مصرع 105 أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 230 وتدمير آلاف المنازل، حسب المصدر نفسه.

ولم تذكر السلطات كم عدد الأشخاص الذين يعتقد أنهم مازالوا تحت الأنقاض.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ"حزام النار" وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.

وتعرضت البلاد لخسائر كبيرة جرّاء زلزال المحيط الهندي، الذي وقع في 26 ديسمبر 2004، وقدرت قوته بـ 9.1 درجات على مقياس ريختر.

وتسبب الزلزال في توليد موجة تسونامي راح ضحيتها ما يقارب 320 ألف شخص، وتكبدت إندونيسيا أعلى نسبة من الخسائر في الممتلكات والأرواح.



