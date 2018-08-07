» إلغاء رسوم تصدير السكر البالغة 3 آلاف جنيه للطن

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خالد الشرقاوي

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وزارة التجارة

السكر

تصدير السكر

رسوم تصدير

قرر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إلغاء القرار الوزارى رقم 469 لسنة 2017، والخاص بفرض رسم صادر قدره 3000 جنيه على كل طن مصدر من السكر.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار المهندس عمرو نصار، بإلغاء القرار 469 لسنة 2017، على أن يتم العمل بإلغاء القرار بدءًا من يوم 5 أغسطس 2018.

وكانت وزارة التجارة والصناعة لجأت لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر خلال شهر أبريل 2017 بعد ارتفاعات أسعار السكر وفى محاولة منها لضبط السوق.



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