» «كهربا» متوعدًا «الأنصاري»: «موعدنا السبت»

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داعب محمود عبد المنعم «كهربا» صانع ألعاب الزمالك والمنتخب الوطني، اللاعب فهد الأنصاري نجم القادسية الكويتي، قبل مواجهة الفريقين يوم، السبت المقبل، على ملعب برج العرب، في إطار منافسات دور الـ32 بالبطولة العربية للأندية.

وكتب الأنصاري عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه..

إلى الإسكندرية استعدادًا للقاء الزمالك في البطولة العربية.. دعواتكم».

ورد عليه «كهربا» مداعبًا نجم القادسية: «والله هتنور مصر كلها يا عّم الناس.. بس حضر نفسك السبت فى ضرب نار».

يذكر أن الزمالك نجح في الفوز على الاتحاد السكندري، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العام.


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