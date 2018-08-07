«أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام المصري

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة باتريس كارتيرون، تشكيل فريقه لمباراة المصري، وتُقام فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلى كالتالي:
فى حراسة المرمي؛ محمد الشناوي.
فى خط الدفاع؛ ساليف كوليبالي، وسعد سمير، وأحمد فتحي، وعلى معلول.
فى خط الوسط؛ حسام عاشور، وعمرو السولية، وناصر ماهر، ووليد سليمان، وميدو جابر.
فى خط الهجوم؛ وليد أزارو.
أحمد مسعود في حراسة المرمى أمامه مصطفى مارسيلو ومحمود وادي ومحمد شطة وإسلام عيسى وتوريك جبرين وحجاج عويس وإسلام صلاح ومحمد كوفي وإيزي إيميكا وأحمد شكري.
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