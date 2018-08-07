  • الثلاثاء 07 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:26 م
بحث متقدم
الاهلى والمصري

بث مباشر.. مباراة الأهلي والمصري

حركة حماس أرشيفية

قريبًا.. اتفاق بين "حماس" وإسرائيل

وزير إسكان الاحتلال - يوآف جالانت

3 مستوطنات على حدود مصر.. حلم «بن جوريون» يتحقق

السيسي وملك البحرين

القضاء يؤيد تملك حاكم البحرين أرضا في سيناء

معصوم مرزوق

مبادرة«مرزوق»لا تشكك في شرعية«السيسي»وهذا هدفها

الدولار

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

الرئيس السيسي

الرئيس يمنح معاشًا استثنائيًا لضباط صف ومجندين سابقين

رئيس حي الهرم

القبض على رئيس حي الهرم متلبسًا برشوة

اسماعيل هنية

هنية: سنعود إلى القاهرة برؤية جديدة للمصالحة

السيسي ومحمد بن زايد

تفاصيل لقاء «السيسي» بـ«محمد بن زايد»

«أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام المصري

الرياضة

ازاروا
ازاروا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام تاونشيب

#

أزارو يتفوق على متعب

#

رد ناري من سما المصري عن رقص الناخبات

#

«أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام مونانا

المصريون

المصرى

الاهلى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة باتريس كارتيرون، تشكيل فريقه لمباراة المصري، وتُقام فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالي:

فى حراسة المرمي؛ محمد الشناوي.

فى خط الدفاع؛ ساليف كوليبالي، وسعد سمير، وأحمد فتحي، وعلى معلول.

فى خط الوسط؛ حسام عاشور، وعمرو السولية، وناصر ماهر، ووليد سليمان، وميدو جابر.

فى خط الهجوم؛ وليد أزارو.

بينما جاء تشكيل المصري كالتالي:

أحمد مسعود في حراسة المرمى أمامه مصطفى مارسيلو ومحمود وادي ومحمد شطة وإسلام عيسى وتوريك جبرين وحجاج عويس وإسلام صلاح ومحمد كوفي وإيزي إيميكا وأحمد شكري.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة السفير معصوم .. ومعارضة إبراء الذمة!

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وتورينو
» 3 مستوطنات على حدود مصر.. حلم «بن جوريون» يتحقق
» الأهلي يكشف سبب استبعاد مؤمن زكريا
» وديًا.. الزمالك يكتسح الداخلية 0/7
» استئناف عمل معبر رفح غدًا
» «كهربا» متوعدًا «الأنصاري»: «موعدنا السبت»
» إلغاء رسوم تصدير السكر البالغة 3 آلاف جنيه للطن
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام تورينو
» بالفيديو.. إنقاذ رجل من تحت أنقاض مسجد بعد يومين من زلزال إندونيسيا
» محاكمة 292 متهمًا في محاولة اغتيال «السيسي»
» «مودريتش» يفجر الخلاف بين الريال وإنتر ميلان

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:49 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل