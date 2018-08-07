» 3 مستوطنات على حدود مصر.. حلم «بن جوريون» يتحقق

07 أغسطس 2018 - 08:03 م

قال موقع "كول حاي" الإخباري العبري إن "المجلس الإقليمي الإسرائيلي للتخطيط والبناء صادق اليوم الثلاثاء على مقترح وزير الإسكان يوأف جالانت بإقامة مستوطنات جديدة في صحراء النقب الحدودية مع سيناء".

وأضاف: "المجلس الإقليمي قرر اليوم إصدار توصيات الحكومة الإسرائيلية لتشييد 3 مستوطنات جديدة في منطقة النقب، وهي "دانيال" و"عير أوفوت" و"نيتسانيت"، ويقف وراء مقترح إقامة المستوطنات وزير الإسكان يوآف جالانت".

وكان المجلس وافق مبدئيًا قبل أيام على تشييد مستوطنتين فقط على الحدود مع مصر هما "دانييل" و"نيتسانيت"، ليرتفع عددهم إلى ثلاثة بعد قرار اليوم.

وقالت صحيفة "كالكاليست" العبرية وقتها، إن "وزير الإسكان أردا تشييد العديد من المستوطنات على الحدود الجنوبية مع مصر، لكن طلبه قوبل بالرفض وتمت الموافقة على تشييد مستوطنتين جديدتين فقط باسم "دانييل" و"نيتسانيت".

وأشارت إلى أنه "خلال اجتماع عقدته اللجنة الفرعية للمجلس الوطني الإسرائيلي للتخطيط والبناء اتخذ القرار بالموافقة على بناء مستوطنين فقط".

من جانبه، قال "كول حاي": "صادق المجلس الإسرائيلي أيضا على إقامة مئات الوحدات السكنية في منطقة "نيتسانيت" على الحدود مع مصر".

ونقل عن جالانت قوله: "إنني أبارك مصادقة المجلس الإقليمي وموافقته على تشييد مستوطنات أخرى في النقب، هذه خطوة هامة على صعيد التخطيط الاستراتيجي الذي نقوده كجزء من تطبيق حلم ورؤية ديفيد بن جوريون -أول رئيس وزراء لإسرائيل- إنها نبوءته الخاصة بالاستيطان الصهيوني في النقب، وجزء من خطة لتعزيز المستوطنات اليهودية في الجنوب".

وقال: "إقامة مستوطنات جديدة في النقب سيعمل على تحريك المواطنين الإسرائيليين من وسط البلاد إلى جنوبها، وستدعم تلك الخطوة اقتصاد النقب وتزيد من أمن المستوطنين في المنطقة بأكملها، لقد وقعنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة على اتفاقيات ستفيد كل من مدن "بئر سبع" و"سديروت" و"نتيفوت" و"أوفقيم" و"ديمونا"، كذلك ندفع بمشروع تطوير للأحياء ونتنبى عمليات تجديد حضاري".

وذكر الموقع أن "المستوطنة "دانييل" ستشيد في شمال غرب صحراء النقب بالقرب من منطقة "عاليه نيجيف"، ووفقا لما هو مخطط له فإن تلك المستوطنة ستقام على مراحل، حيث ستضم في النهاية عدد يتراوح بين 400 إلى 500 وحدة سكنية، لقد تبين أن هناك جدوى اقتصادية من بناء ذلك المشروع؛ ألا وهو خلق فرص عمل إضافية".

وأشار إلى أنه "فيما يتعلق بمستوطنة "عير أوفوت" فستضم 250 وحدة سكنية تقريبًا، وستكون قريبة من مدينة "تامار" الأثرية التي ذكرت في التوراه"، بحسب زعمه.