نجاة مطربة شهيرة من الموت بعد حادث سير مروع

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كشف ناصر العلواني، والد المطربة الشابة ياسمينا العلواني عن تعرض ابنتيه (ياسمينا وجهاد) لحادث سير، ونجاتهما من الموت بعد انقلاب السيارة بهما.

وشارك ناصر العلواني منشورا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قال فيه: "قدر الله وما شاء فعل ... الحمد لله على نجاة بناتى جهاد وياسمينا بعد انقلاب سيارتهم عدة مرات".

وكان آخر أعمال ياسمينا العلواني أغنية "إحنا صحاب" التي طرحتها في فبراير الماضي عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتترقب طرح أغنيتها الأخرى "شبكني".


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