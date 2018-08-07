قريبًا.. اتفاق بين "حماس" وإسرائيل

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وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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إسرائيل

حماس

فلسطين

غزة

قال مسؤول في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إنه يتوقع التوصل لاتفاق بين حركته وإسرائيل في نهاية مفاوضات التهدئة الجارية بينهما؛ برعاية مصرية وقطرية وأممية.

وأضاف المسؤول - فضل عدم كشف هويته في حديث لوكالة "الأناضول" - إن المفاوضات الجارية بين الجانبين ستختتم بحلول نهاية أغسطس الجاري، مؤكدًا أن "الطرفين سيختبران بعضهما" على مدار الأسبوعين المقبلين.

وذكر أن مصر والأمم المتحدة تتوسطان من أجل المفاوضات، وأن قطر وتركيا تلعبان دورا فعالا فيها.

يأتي ذلك في أعقاب أشهر من التوتر على خلفية "مسيرات العودة"، التي انطلقت نهاية آذار الماضي ووقعت خلالها مواجهات على السياج مع قوات الاحتلال قتلت خلالها نحو مئة وخمسين فلسطينيا، واصابت الآلاف.

تفاصيل الاتفاق المتوقع بين الطرفين

وبحسب المسؤول فمن المتوقع أن يتمخض عن الاتفاق المحتمل بين الطرفين، فتح دائم لمعبر رفح الواصل بين قطاع غزة المحاصر ومصر، وتخفيف إسرائيل لحصارها الذي تفرضه على معبر كرم أبو سالم المخصص لاستيراد وتصدير البضائع التجارية من وإلى إسرائيل.

تأسيس ميناء ومطار في سيناء

كما سيتم كذلك في إطار الاتفاق ذاته "تأسيس ميناء ومطار في شبه جزيرة سيناء المصرية، يستطيع سكان غزة استخدامهما".

وقف إطلاق النار لمدة 5 سنوات

كما سينص الاتفاق المتوقع على التزام الجانبين بوقف إطلاق النار لمدة 5 أعوام، وإطلاق الحركة سراح 4 إسرائيليين أسرى لديها وهم جنديان ومدنيان.

وسيتوقف الفلسطينيون بموجب الاتفاق عن إرسال بالونات وطائرات ورقية حارقة من غزة باتجاه إسرائيل.

ودأب ناشطون فلسطينيون على إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة منذ بداية مسيرات "العودة"، ما أسفر عن احتراق آلاف الدونمات الزراعية.


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