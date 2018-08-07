وديًا.. الإسماعيلي يتعادل إيجابيًا مع ظفار العماني

07 أغسطس 2018 - 08:27 م

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، نتيجة مباراة الإسماعيلى مع نظيره ظفار العماني، فى اللقاء الودي التى جمع الفريقين، على ملعب الإسماعيلية.

وحرص الجهاز الفنى للدراويش بقيادة الجزائرى خير الدين مضوى، على تجربة عدد من لاعبيه البدلاء والصاعدين للاطمئنان على حالتهم البدنية والفنية فى إطار استعدادات الفريق لمباراة الكويت الكويتى فى كأس العرب للأندية الأبطال.

جاء هدف الإسماعيلى الأول عن طريق علاء عبد العظيم من ضربة حرة مباشرة خلال مجريات الشوط الأول، قبل أن يضيف الصاعد وجيه عبد الحكيم الهدف الثانى من ضربة جزاء قبل أن يخرج مصابًا، بينما سجل لفريق ظفار على بو سعيدى وعودى.

وسيواصل الفريق تدريباته الجماعية غدًا الأربعاء على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية الرياضى ضمن برنامجه الإعدادي للمباراة المقبلة.