  • الثلاثاء 07 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:49 م
بحث متقدم
البرلمان

انقسام حول إضافة مادتي التربية الدينية والوطنية لمجموع الطلاب

الاهلى والمصري

بث مباشر.. مباراة الأهلي والمصري

مجلس النواب

نواب: الضريبة العقارية تحقق العدالة الاجتماعية

د. محمد عمارة

د. محمد عمارة: «السادات» كان ينوى تطبيق الشريعة

السفير بسام راضي

الرئاسة: الكرة الآن في ملعب قطر

أرشيفية

لهذا السبب.. إسرائيل تخشى من تدهور العلاقات مع مصر

هيثم الحريري

هذه العقوبات تنتظر «الحريري»

حركة حماس أرشيفية

قريبًا.. اتفاق بين "حماس" وإسرائيل

وزير إسكان الاحتلال - يوآف جالانت

3 مستوطنات على حدود مصر.. حلم «بن جوريون» يتحقق

السيسي وملك البحرين

القضاء يؤيد تملك حاكم البحرين أرضا في سيناء

مطالبات في بريطانيا باعتذار "جونسون" للمسلمين

عرب وعالم

جونسون
جونسون

وكالات

أخبار متعلقة
#

تعرف على عدد المسلمين المعرضين للاضطهاد فى بريطانيا

#

أزمة بالجزائر لرفع علم المثليين علي سفارة بريطانيا

#

"أوباما" يصف بوريس جونسون بـ"ترامب بريطانيا"

#

بعد مرضها بالسرطان.. أطباء يعالجون ساق فتاة بشكل معكوس

بوريس جونسون

مسلمين

اعتذار

اسلامفوبيا

طلب رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا من وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الاعتذار عما ورد في مقال كتبه بإحدى الصحف، قال فيه إن النساء اللاتي يرتدين البرقع يشبهن "صناديق البريد" وسارقي المصارف.

ونشر جونسون في صحيفة "ديلي تليغراف" الاثنين مقالا عبر فيه عن معارضته لحظر البرقع، ولكن "من السخيف تماما أن يفضل أشخاص السير وهم يشبهون صناديق البريد"، ما أثار انتقاد جماعات مسلمة وسياسيين آخرين.

واعتبر البعض أن مقولة جونسون هي أشبه بالوقود للـ"إسلامفوبيا".

وانتقد وزير شؤون الشرق الأوسط أليستير بيرت زميله السياسي جونسون الثلاثاء وقال إن "أشخاصا كثيرين سوف يجدونها (التعليقات) مهينة".

وقال رئيس حزب المحافظين براندون لويس في تغريدة إنه يتفق مع بيرت وطلب من جونسون الاعتذار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» وكيل الأزهر يزور مصانع الذبح الحلال بالبرازيل
» نواب: الضريبة العقارية تحقق العدالة الاجتماعية
» آرسنال يقترب من ضم نجم برشلونة
» عسكري أمريكي شارك في إعداد بيان انقلاب تركيا
» حاخام إسرائيلي: اعتقلت بسبب «عبد الناصر»
» بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وتورينو
» 3 مستوطنات على حدود مصر.. حلم «بن جوريون» يتحقق
» الأهلي يكشف سبب استبعاد مؤمن زكريا
» وديًا.. الزمالك يكتسح الداخلية 0/7
» استئناف عمل معبر رفح غدًا
» «كهربا» متوعدًا «الأنصاري»: «موعدنا السبت»

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:49 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية