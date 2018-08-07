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وكيل الأزهر يزور مصانع الذبح الحلال بالبرازيل

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وكيل الأزهر يزور مصانع الذبح الحلال بالبرازيل
وكيل الأزهر يزور مصانع الذبح الحلال بالبرازيل

فتحي مجدي

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البرازيل

ذبح

الأزهر

عباس شومان

زار الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، أحد مجازر الدواجن بمدينة ساو باولو البرازيلية، التي تعتمد على "صناعة الحلال" وتقوم بتصديرها إلى الدول العربية والإسلامية.

وتابع شومان، عملية الذبح من بدايتها لنهايتها والاطمئنان على طريقة الذبح وفقا للشريعة الإسلامية.

وصرح عقب الانتهاء من الزيارة بأنه سيقوم بزيارة مجزر لذبح الأبقار أيضًا وسيعد تقريرًا شاملاً عما شاهده على أرض الواقع أمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك لوضع الرؤية الشرعية الشاملة بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين.

كان شومان صرح في العام الماضي عقب تفجر أزمة اللحوم البرازيلية بـأنه لا يجوز استيراد اللحوم من المجازر التي تستخدم الكهرباء بديلًا عن الذبح الشرعي في دول بعينها.

وطالب المسئولين بمنع المستوردين من الاستيراد من مصادر غير موثوق فيها، والتأكد من تطبيق المصدر المعايير الشرعية للذبح ومنع التصريح للشركات أو المجازر التي تسعى لاستخدام هذه التقنيات إن وجدت في بلادنا.

وكان زير الزراعة قال إن "الإفتاء والأزهر لهما دور بارز في تحديد طرق الذبح الشرعية في بلد المصدر، خاصة أن هناك لجانًا مشتركة بين رجال الدين ممثلين في علماء الأزهر والإفتاء والمختصين من أهل الخبرة من وزارة الزراعة والغرف التجارية للإشراف على استيراد كل اللحوم سواء كانت من الحيوانات أو الطيور وغيرهما".

وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين عام الفتوى بالدار ومسئول اللجان، إن العمل متوقف منذ سنة ونصف السنة، ولم يسافر أي عضو من اللجان إلى أي دولة.









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