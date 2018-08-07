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كواليس القبض على رئيس حي الهرم متلبسًا بالرشوة

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رئيس حي الهرم
رئيس حي الهرم

المصريون ـ متابعات

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كشفت مصادر قضائية وأمنية عن أن ضباطًا من هيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض على اللواء إبراهيم عبدالعاطي، رئيس حي الهرم، الثلاثاء، لاتهامه في قضية رشوة.
وأوضح المصادر بأنه تم ضبطه متلبسا بالصوت والصورة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة داخل مكتبه بحي الهرم، واقتيد إلى مبنى الرقابة الإدارية لتحرير محضر الضبط تمهيدًا لإحالته إلى النيابة التي ستتولى التحقيق، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم".
وحصلت الرقابة الإدارية على إذن من النيابة بالقبض على المتهم وتسجيل مكالمات له تتضمن واقعة الرشوة.
وأكد أيمن عتريس، رئيس قطاع التفتيش والمراقبة بالمحافظة، واقعة الضبط لكنه لم يُدل بأي تفاصيل عن القضية.
وأوضحت المصادر أن رئيس الحي طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد أصحاب شركات المقاولات الخاصة، مقابل تسهيل إجراءات عدم تغريم الشركة مبالغ مالية كبيرة بسبب مخالفات في إنشاء عدد من المباني بالمحافظة.
وذكرت المصادر أن الرقابة الإدارية توصلت إلى معلومات عن الواقعة وطلبت من أطراف الواقعة من وسطاء أن يتواصلوا مع رئيس الحي ويعلنوا عن موافقتهم على مبلغ الرشوة، وتم تجهيز نصف مبلغ الرشوة وتحدد ظهر الثلاثاء للتسليم داخل مكتبه بالحي، وتم تجهيز المكان بالصوت والصورة وعقب وصول أطراف الواقعة والحصول على اعترافات في قضية الرشوة، ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض على المتهم، وجرى التحفظ على مبلغ الرشوة واقتياده إلى إحدى سيارات الرقابة الإدارية التي كانت تنتظر أمام مبنى الحي.

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