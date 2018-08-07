"الوزراء": قانون حماية البيانات يهدف لهذا الأمر

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السفير أشرف سلطان
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المصريون ـ متابعات

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قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء أن موافقة الحكومة على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونية، تهدف لرفع مستوى أمن البيانات داخل الدولة وتنظيم عمليات نقلها.
وأضاف "سلطان"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن مقدمي الخدمات أصبح لديهم بيانات عن المواطنين، وبالتالي كيفية التعامل مع هذه البيانات التي يجب أن تؤمن بشكل يضمن حقوق المواطنين.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، لبرنامج "يحدث في مصر" أن مشروع القانون يهدف في المقام الأول لحماية المواطنين، خاصة بعد تداول بياناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الحكومة وافقت خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مبدولي، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، والذي يفرض عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة المالية على متجاوزيه.


 

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