"الرئاسة" تكشف تفاصيل زيارة "بن زايد" لمصر

08 أغسطس 2018 - 12:03 ص

أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن العلاقات بين مصر والإمارات راسخة وممتدة، ونموذج مثالي للاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.



وأضاف "راضي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الثلاثاء، أن العلاقة بين البلدين ليست فقط على مستوى القيادة السياسية بل تمتد على المستوى الشعبي، وأن العلاقة بين البلدين مثمرة وتتطور يوم بعد يوم.



وأشار إلى أن زيارة ولي عهد أبو ظبي لمصر هي الزيارة التاسعة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، والثانية منذ بداية عام 2018، مما يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين.

