  • الأربعاء 08 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:33 ص
بحث متقدم
"التموين" تسعى إلى شراء 50 ألف طن من السكر

تطورات جديدة بشأن رسوم صادرات السكر

السيسي ومحمد بن زايد

"الرئاسة" تكشف تفاصيل زيارة "بن زايد" لمصر

رئيس حي الهرم

كواليس القبض على رئيس حي الهرم متلبسًا بالرشوة

الكنيسة الأرثوذكسية

تفاصيل جديدة بشأن مقتل الأنبا إبيفانيوس بدير أبومقار

البرلمان

انقسام حول إضافة مادتي التربية الدينية والوطنية لمجموع الطلاب

توفير مساكن بديلة لأصحاب عقارات إمبابة المنهارة

نواب: الضريبة العقارية تحقق العدالة الاجتماعية

د. محمد عمارة

د. محمد عمارة: «السادات» كان ينوى تطبيق الشريعة

السفير بسام راضي

الرئاسة: الكرة الآن في ملعب قطر

هيثم الحريري

هذه العقوبات تنتظر «الحريري»

وزير إسكان الاحتلال - يوآف جالانت

3 مستوطنات على حدود مصر.. حلم «بن جوريون» يتحقق

السعودية تجدد رفضها "المطلق" لموقف كندا

عرب وعالم

السعودية
السعودية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

السعودية: طرد السفير الكندي وتجميد العلاقات

#

السعودية تطرد السفير الكندي وتستدعي سفيرها

#

إعلامية سعودية تطلب العفو بعد انتشار فيديو غير لائق لها

#

خيري رمضان للمنتخب الوطني: "نكستونا"

جددت السعودية، يوم الثلاثاء، رفضها "المطلق والقاطع"، لموقف الحكومة الكندية بشأن ما اعتبرته الأخيرة "إيقافا لنشطاء المجتمع المدني"، واصفة الموقف بـ"السلبي".
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء السعودي، في مدينة "نيوم" بمنطقة "تبوك" شمال غربي المملكة، وترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال وزير الإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، عقب الجلسة، إن مجلس الوزراء "جدد رفض المملكة المطلق والقاطع، لموقف الحكومة الكندية السلبي والمستغرب".
وأضاف أن موقف الحكومة الكندية "لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم".
وشدد مجلس الوزراء "على أن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة، وهي النيابة العامة، لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعًا ونظامًا".
ولفت أنه تم توفير "جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة" للمعتقلين.
وشدد على "وجوب الالتزام بالمواثيق والمبادئ والأعراف الدولية التي تقضي باحترام سيادة كل دولة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية المحكومة بدستورها وأنظمتها وإجراءاتها الحقوقية والقضائية" .
وفجر الاثنين الماضي، استدعت السعودية سفيرها لدى كندا، معتبرة سفير الأخيرة لدى الرياض، "شخصا غير مرغوب فيه"؛ على خلفية ما عدته الرياض "تدخلًا صريحا وسافراً في الشؤون الداخلية للبلاد".
وأعلنت "تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".
كما أعلنت ‏وزارة التعليم السعودية، إيقاف برامج الابتعاث والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج إلى دول أخرى.
جاء ذلك في أعقاب دعوة وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، الرياض، إلى الإفراج عمّن أسمتهم "نشطاء المجتمع المدني" تم توقيفهم في المملكة.
وأعربت وزيرة الخارجية الكندية عن "قلق بلادها العميق" من قرار السعودية طرد سفيرها.
وشددت على أن بلادها ستواصل الدفاع عن حقوق الانسان دائما بما فيها حقوق المرأة وحرية التعبير على مستوى العالم.
وتبلغ الاستثمارات السعودية في الشركات الكندية منذ 2006، نحو 6 مليارات دولار، وفق ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» اكتشاف مذهل يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب
» الأمم المتحدة تحذّر من هذا الأمر الخطر في غزة
» رئيس الفلبين يهدد بقتل الشرطيين لهذا السبب
» لهذا السبب.. إسرائيل تخشى من تدهور العلاقات مع مصر
» الأهلي يتخطى المصري بهدفي «كوليبالي» و«أزارو»
» وكيل الأزهر يزور مصانع الذبح الحلال بالبرازيل
» القضاء يؤيد تملك حاكم البحرين أرضا في سيناء
» مبادرة«مرزوق»لا تشكك في شرعية«السيسي»وهذا هدفها
» قريبًا.. اتفاق بين "حماس" وإسرائيل
» عسكري أمريكي شارك في إعداد بيان انقلاب تركيا
» حاخام إسرائيلي: اعتقلت بسبب «عبد الناصر»

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:49 ص

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية