» اكتشاف مذهل يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب

وكانت دراسات سابقة كشفت، أن المستويات المرتفعة من مادة TMAO في الدم، تنذر بخطر الإصابة بأزمة قلبية، والسكتة الدماغية والوفاة.



وأشار الفريق أن الأدوية الجديدة عبارة عن سلسلة جديدة من المثبطات تقطع بفعالية مسار ميكروبات الأمعاء الضارة التي تنتج مادة TMAO بجرعة واحدة فقط، دون أن تؤثر على ميكروبات الأمعاء النافعة، وفق نتائج أجريت على الفئران.