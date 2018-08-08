ضبط 58 قطعة أثرية بأحد العقارات بـ"6 أكتوبر" قبل تهريبها

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، الثلاثاء، من إحباط تهريب 58 قطعة أثرية بينها تمثال صغير للملك الفرعوني الشهير رمسيس الثاني (حكم بين عامي 1279ق.م -1213 ق.م).



وأوضحت أن من بين القطع تمثال صغير من المرمر للملك رمسيس الثانى بالوضع الملكى منفصل الرأس، وتمثال آخر من الجرانيت الوردى بارتفاع 120 سم.

وأوضحت أن من بين القطع تمثال صغير من المرمر للملك رمسيس الثانى بالوضع الملكى منفصل الرأس، وتمثال آخر من الجرانيت الوردى بارتفاع 120 سم.