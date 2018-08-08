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الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع بصعدة

عرب وعالم

الجيش اليمني
الجيش اليمني

المصريون ووكالات

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اعترافات أسري الحوثيين وهم في قبضة الجيش اليمني

أعلن الجيش اليمني، مساء الثلاثاء، السيطرة على مواقع جديدة بمحافظة صعدة(شمال)، وإسقاط طائرة استطلاع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بمحافظة تعز(جنوب غرب).
جاء ذلك بحسب تصريح أدلى به رئيس عمليات اللواء التاسع حرس حدود، العقيد هلال مشبب الخالدي، لموقع الجيش اليمني، "سبتمبر نت".
وقال المصدر "إن قوات الجيش حررت سلسلة جبال (الشنيفاء) الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة بعد معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية".
وذكر أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى في صفوف مسلحي جماعة الحوثي، دون أن يحدد عددهم.
وأشار أن قوات الجيش الوطني وصلت إلى أطراف مديرية الحشوة بصعدة، مؤكدا انها ستمضي للسيطرة على المديرية، واستكمال تحرير ما تبقى من محافظة صعدة.
من جهة أخرى، أعلن الجيش اليمني، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لمسلحي جماعة الحوثي بمدينة تعز.
ونقل موقع "سبتمبر نت"، عن مصدر عسكري، لم يسمه، أن "قوات اللواء 22 ميكا المتمركزة في جبل صبر بتعز، أسقطت طائرة استطلاع للحوثيين".
وأوضح المصدر "أن طائرة الاستطلاع التي تم إسقاطها إيرانية الصنع".
وتخضع معظم أحياء مدينة تعز لسيطرة القوات الحكومية وفصائل من "المقاومة" الموالية لها، لكن الحوثيين يفرضون حصاراً عليها من مداخلها الرئيسية، منذ نحو 3 أعوام.
وفي 18 أغسطس/آب 2016، تمكنت القوات الحكومية من كسر الحصار جزئيًا من الجهة الجنوبية الغربية، وسيطروا على طريق الضباب.

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