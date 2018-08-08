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الوليد بن طلال يستحوذ على حصة بـ"سناب شات"

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الأمير الوليد بن طلال
الأمير الوليد بن طلال

المصريون ووكالات

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صفقة بين الوليد بن طلال ونظام بشار الأسد

أعلن الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، الثلاثاء، عن اتمام صفقة شراء حصة بنسبة 2.3 بالمائة من شركة "سناب شات" الشهيرة للتواصل الاجتماعي، بقيمة ربع مليار دولار.
وذكر الملياردير السعودي في بيان عبر موقعه الرسمي، الأربعاء، أن هذه النسبة من أسهم "فئة أ" بالشركة المذكورة، وبلغت قيمتها 950 مليون ريال سعودي، أي حوالي 250 مليون دولار.
وأوضح أن فترة الشراء انتهت بتاريخ 25 مايو/أيار الماضي بأجمالي تقريبي بلغ (11 دولار) للسهم والذي نتج عنه الاستحواذ على هذه النسبه من الاسهم.
وهذا الاستحواذ يضع الوليد كأحد أكبر المساهمين في "سناب شات".
وأضاف بن طلال قائلا إن "استثمارنا في سناب شات؛ يعتبر امتداداً لاستراتيجيتنا للاستثمار الشخصي في مجال التكنولوجيا الحديثة".
واضاف "سناب شات هي واحدة من أكثر منصات وسائل التواصل الاجتماعي ابتكاراً في العالم، ونعتقد أنها بدأت للتو في تخطي سطح إمكاناتها الحقيقية".
وتعتبر شركة المملكة القابضة، التي يرأس مجلس إدارتها الوليد بن طلال ، أحد أكبر المستثمرين الأجانب في العالم.
وقد امتدّ نشاط الشركة الاستثماري ليشمل شركات عالمية ومجالات حديثة. 

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