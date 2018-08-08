  • الأربعاء 08 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر04:58 ص
بحث متقدم
"التموين" تسعى إلى شراء 50 ألف طن من السكر

تطورات جديدة بشأن رسوم صادرات السكر

السيسي ومحمد بن زايد

"الرئاسة" تكشف تفاصيل زيارة "بن زايد" لمصر

رئيس حي الهرم

كواليس القبض على رئيس حي الهرم متلبسًا بالرشوة

الكنيسة الأرثوذكسية

تفاصيل جديدة بشأن مقتل الأنبا إبيفانيوس بدير أبومقار

البرلمان

انقسام حول إضافة مادتي التربية الدينية والوطنية لمجموع الطلاب

توفير مساكن بديلة لأصحاب عقارات إمبابة المنهارة

نواب: الضريبة العقارية تحقق العدالة الاجتماعية

د. محمد عمارة

د. محمد عمارة: «السادات» كان ينوى تطبيق الشريعة

السفير بسام راضي

الرئاسة: الكرة الآن في ملعب قطر

هيثم الحريري

هذه العقوبات تنتظر «الحريري»

وزير إسكان الاحتلال - يوآف جالانت

3 مستوطنات على حدود مصر.. حلم «بن جوريون» يتحقق

"واشنطن" تفرض رسوم جمركية جديدة على الصين

عرب وعالم

واشنطن ترفض منح تأشيرتها لمسؤول كوري شمالي
واشنطن ترفض منح تأشيرتها لمسؤول كوري شمالي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

قرار جديد يشعل الحرب التجارية بين أمريكا والصين

#

ضربة أمريكية موجعة للاقتصاد الصيني

#

لهذا السبب.. أمريكا تعلن الحرب على الصين

#

الاتحاد الأوروبي يفرض رسوم جمركية جديدة على أمريكا

أعلن الممثل التجاري الأمريكي، الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة ستفرض ابتداءً من 23 أغسطس الجاري، رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات صينية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار، وذلك ردًا على "الممارسات التجارية غير العادلة للصين".
وكانت واشنطن تفرض بالفعل هذه الرسوم منذ 6 يوليو على 34 مليار دولار من الواردات الصينية. ومن الآن فصاعدًا ستستهدف هذه الرسوم أيضًا منتجات صينية بقيمة 16 مليار دولار.
وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية في بيان، أنّ الأمر سيشمل نحو 279 منتجًا صينيًا، وذلك ردًا على "الممارسات التجارية غير العادلة للصين وبينها النقل القسري للتكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية". وأشار البيان، إلى أن هناك لائحة في هذا الصدد ستُنشر في الجريدة الرسمية سريعًا.
ويتهم البيت الأبيض بكين بـ"سرقة الملكية الفكرية"، ويُطالب الدولة الآسيوية العملاقة بالتخلّي عن هذه الممارسات، وخفض العجز التجاري الأمريكي حيالها بمقدار مائتي مليار دولار، وفتح أسواقها بشكل أكبر أمام البضائع الأمريكية.
من جهتها، حذرت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق، بأن بكين "جاهزة تمامًا لإقرار تدابير مضادة لصون كرامة البلاد ومصالح شعبها" ودفاعًا عن "النهج التعددي الدولي" في حال تعرضها لعقوبات أمريكية إضافية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» كواليس رفض "إليسا" كشف واقعة مرضها
» اكتشاف مذهل يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب
» الأمم المتحدة تحذّر من هذا الأمر الخطر في غزة
» رئيس الفلبين يهدد بقتل الشرطيين لهذا السبب
» لهذا السبب.. إسرائيل تخشى من تدهور العلاقات مع مصر
» الأهلي يتخطى المصري بهدفي «كوليبالي» و«أزارو»
» وكيل الأزهر يزور مصانع الذبح الحلال بالبرازيل
» القضاء يؤيد تملك حاكم البحرين أرضا في سيناء
» مبادرة«مرزوق»لا تشكك في شرعية«السيسي»وهذا هدفها
» قريبًا.. اتفاق بين "حماس" وإسرائيل
» عسكري أمريكي شارك في إعداد بيان انقلاب تركيا

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • شروق

    05:21 ص

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية