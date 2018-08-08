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كواليس رفض "إليسا" كشف واقعة مرضها

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إليسا
إليسا

المصريون ـ متابعات

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قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن الفنانة اللبنانية إليسا كتمت خبر إصابتها بسرطان الثدي خشية «إصابة جمهورها للقلق»، مؤكدًا أن النقابة علمت بتمام شفائها.
وأضاف، في مداخلة لبرنامج «العاشرة مساءًا»، مساء الثلاثاء، أن المطربة اللبنانية «تحملت المرض الخبيث لأنها شجاعة، وكل جمهورها يتمنى لها السلامة».
واعتبر أن «إعلان إليسا لجمهورها بالشفاء يعطي تفائلا وأملا بأنه يمكن الانتصار على السرطان»، مشيرًا إلى أن «الفنان رمز لمواجهة الأزمات، وإليسا أعطت درسًا بأنه لا استسلام للمرض أو لغيره».
وبكى «شاكر» عند حديثه عن تجربة ابنته مع مرض السرطان الذي تسبب في وفاتها، وقال إنها «حاولت الانتصار عليه، ولكن ربنا كان له رأي آخر. الحمد لله».


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