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ترامب يحذر العالم من التعامل تجاريًا مع إيران

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المصريون ووكالات

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حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العالم من التعامل تجاريا مع إيران، مشيدا بالعقوبات التي فرضتها واشنطن ودخلت حيز التنفيذ الثلاثاء، واصفا إياها بأنها «الأكثر إيلاما على الإطلاق».
وقال ترامب في تغريدة على «تويتر»، مساء الثلاثاء، إن «العقوبات الإيرانية فُرضت رسميا. هذه العقوبات هي الأكثر إيلاما التي يتم فرضها على الإطلاق، وفي نوفمبر، سيتم تشديدها إلى مستوى جديد».
وأضاف: «أي جهة تتعامل تجاريا مع إيران لن يكون بإمكانها التعامل تجاريا مع الولايات المتحدة. لا أسعى إلى شيء أقل من السلم العالمي».

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