إيمان البحر درويش يطالب باتخاذ إجراء حاسم ضد "شيرين"

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ال تي سي

شيرين

إيمان البحر درويش

هاجم  الفنان ونقيب الموسيقيين السابق إيمان البحر درويش، المطربة شيرين عبد الوهاب بسبب إسفافها في الحفلات التي تظهر بها.

وقال "درويش" خلال لقائه ببرنامج "عم يتساءلون" المذاع علي فضائية "ال تي سي"، إن إهانة شيرين عبد الوهاب لنهر النيل، ليست إهانة لمصر ولكن الموضوع أكبر من ذلك بكثير حيث إنها فقدت مصداقيتها لدى جمهورها.

وأوضح "درويش"، أن الدولة تستعين ببعض المطربين من أجل تقديم أغانٍ وطنية، ولذلك كان يجب علي الدولة أن تتخذ إجراء حاسمًا ضد شيرين عبد الوهاب من خلال عدم الاستعانة بها في مثل تلك الأغاني.

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