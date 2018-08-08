» إنشاء أول شاطيء لـ"الكلاب" بمصر

أحمد عادل شعبان
أثار إعلان إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي عن تخصيص أول شاطيء في مصر للكلاب موجة كبيرة من الجدل .
وأعلنت القرية عبر صفحتها بـ"فيس بوك" إن الشاطيء الخاص بهم قرروا الإعلان عنه "فسح الكلب" ، وهو الأول من نوعه في مصر الذي يتيح للكلاب أن تمارس الاصطياف .
وفسر بعض المتابعين للصفحة قرار القرية المذكورة أن بعض المصطافين يصطحبون حيواناتهم إلى الشواطيء المخصصة للبشر مما يتسبب في إزعاجهم ، وبالتالي كان هذا هو الحل المناسب حسب رأيهم.
ظهر12:05 م
فجر
03:49
شروق
05:21
ظهر
12:05
عصر
15:44
مغرب
18:50
عشاء
20:20