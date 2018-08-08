استقرار سعر الدولار أمام الجنيه فى تعاملات اليوم

08 أغسطس 2018 - 09:26 ص

استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم أمام الجنيه المصرى فى مختلف بنوك السوق المحلى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء ووفقاً لما صدر عن البنك المركزى، بلغ متوسط سعر الدولار اليوم 17.82 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

ومتوسط سعر الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 17.82 جنيه للشراء، ونحو 17.92 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى بنك مصر نحو 17.77 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.

أما فى البنك الأهلي المصري نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 17.82 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

وسعر الدولار فى البنك التجارى الدولى نحو 17.83 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع، سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.