ارتفاع فى درجات حرارة الطقس اليوم

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متابعات : حنان حمدتو

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درجة الحرارة

الطقس

الشبورة المائية

السواحل الشمالية

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما درجات الحرارة التى تم التوقع بها، ففى القاهرة العظمى 36 والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 32 والصغرى 24 درجة.

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