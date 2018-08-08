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3 آلاف دولار مكافأة لمن يعثر على قط قاتل بواشنطن

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احدى الضحايا تسمى هارلى
احدى الضحايا تسمى هارلى

وكالات : حنان حمدتو

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طالبت السلطات الأمنية المتخصصة بحماية الحيوانات بولاية واشنطن، المواطنين بالبحث عن قط مشبوه فيه بقتل مجموعة من القطط على فترات زمنية متباعدة، وخصصت القوات الأمنية مبلغ مكافأة 3 آلاف دولار لمن يعثر على القط المشتبه به.  

وكانت السلطات الأمريكية عثرت وفق موقع "فوكس نيوز" الأمريكى، على قطة مقتولة في ولاية واشنطن، أمس الأول، وهي الضحية السابعة منذ فبراير الماضي، ووجدت القطة التي تسمى هارلي، والبالغة من العمر 20 عامًا، وكانت صماء، ميتة في غرب منطقة "أولمبيا"، وفقا لما ذكره موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

وقالت خدمات الحيوان في مقاطعة "ثورستون" إن هارلي كانت القطة السابعة التي يجدوها مقتولة في المنطقة خلال الأشهر الستة الماضية، وعثر على قطة أخرى تدعى أوللي ميتة، الجمعة الماضي، على بعد ميل من موقع وجود هارلي، كما أن جميع الوفيات وقعت  في مناطق "أولمبيا" و"لاسي" و"أو توم ووتر" في ولاية واشنطن .

وذكر ضابط في خدمات الحيوانات أنه تم العثور على قطط مقطوعة أعضائهن ومشوهين، وأشارت صاحبة إحدى الضحايا، إريكا جونسون إلى أن الطريقة التي ماتت بها هذه الحيوانات مروعة للغاية، وظنت السلطات أن السفاح هو قط متوحش قد يكون السبب في جرائم القتل السبع.

وقدمت إحدى الشركات المكافحة لإيذاء الحيوانات مكافأة بقيمة 3000 دولار لمن يعثر على القط المشتبه به في تلك الحوادث.

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