» غلق شارع 26 يوليو لمدة عام

08 أغسطس 2018 - 10:35 ص

أغلقت الإدارة العامة للمرور، شارع 26 يوليو في الوصلة من تقاطعه مع شارع طلعت حرب إلى تقاطعه مع شارع رمسيس، وذلك نتيجة أعمال الصيانة بخصوص محطات مترو الأنفاق، لمدة عام كامل.

وقالت إدارة المرور في بيان لها، إن الإدارة العامة لمرور القاهرة ستقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير حركة المرور بالمنطقة وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة .

وأوضحت إدارة المرور أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وبناء على تعليمات مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بضرورة تكثيف الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين.