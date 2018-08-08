محاكمة إمام مسجد ومُقيم شعائر بسبب حريق صلاة الفجر بالمنيا

08 أغسطس 2018 - 11:27 ص

أمرت النيابة الإدارية بملوي بإحالة إمام مسجد التقوى التابع لإدارة الأوقاف بمركز ومدينة ملوي، ومُقيم الشعائر بالمسجد سابقاً وحاليًا بإدارة أوقاف مركز دِروه للمحاكمة العاجلة.

وكانت النيابة الإدارية بملوي قد تلقت بلاغ الإدارة القانونية بمديرية الأوقاف بمحافظة المنيا بشأن قيام المتهمين بإدخال أسطوانة "غاز البوتاجاز" داخل مسجد التقوى بمركز ملوي التابع لمحافظة المنيا، وذلك للاستخدام في الأغراض الشخصية بالمخالفة للقواعد، الأمر الذي ترتب عليه اشتعال النيران ونشوب حريق داخل المسجد ووفاة اثنين من المصلين وإصابة عدد آخر وذلك أثناء إقامة شعائر صلاة الفجر.