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محافظ الجيزة يخصص ميزانية لتطوير الأحياء والمراكز

الحياة السياسية

الدالى
الدالى

وكالات : حنان حمدتو

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أصدر اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، قرارًا بزيادة المخصصات المالية للأحياء والمراكز والمدن لتلبية احتياجات المواطنين وتنمية الخدمات المقدمة لهم، حيث تم تخصيص 96 مليون جنيه للأحياء بزيادة 38 مليون جنيه عن العام الماضي كما تم تخصيص 151 مليون جنيه للمراكز والمدن بزيادة 44 مليون جنيه عن العام السابق.

وأضاف الدالي فى بيان له أنه تم تخصيص 493 مليون جنيه للخطة الاستثمارية للمحافظة والوحدات المحلية، تشمل 330 مليون جنيه تمويل من الدولة و163 مليون جنيه تمويل ذاتى، لافتًا إلى أنه تم التشديد على كل رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية والبدء في تنفيذ المشروعات.

وأكد الدالي أن العام المالي الحالي يشهد زيادة الاهتمام بالمناطق الشعبية والريفية والمناطق الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية وإضافة خدمات أخرى بهذه المناطق.

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