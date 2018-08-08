إغلاق جزئى لـ"الدائرى" لمدة 3 أيام بدءا من الجمعة المقبلة

08 أغسطس 2018 - 11:38 ص

قرر اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور، إغلاق جزئى لطريق الدائري لمدة 3 أيام، وذلك بسبب أعمال تطوير للطريق ولمنزل النفق المؤدى للزراعي وذلك فى المسافة من نهاية كوبري الوراق حتى تحصيل الموازين بالقرب من كمين باسوس فى الاتجاه المقبل من الهرم حتى الزراعي.

وأضاف شادي خلال بيان له أن هذه الأعمال تتم وسط انتشار الخدمات المرورية، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال فى إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بأعمال رصف وتطوير طريق الدائرى.

وتابع البيان أنه سيتم إجراء إغلاق جزئى لطريق بدءًا من يوم الجمعة 12.30 صباحًا لمدة 3 أيام مع إجراء تحويلات مرورية بالمنطقة لمنع ظهور الكثافات المرورية.